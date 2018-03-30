واشنطن تحتفظ بحق الرد على طرد دبلوماسييها من روسيا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن إعلان روسيا الخميس، بأنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين "غير مبرر" وأن واشنطن تحتفظ بـ"حق الرد" على هذا الإجراء.

وقالت نويرت للصحافيين: "لا مبرر للرد الروسي"، مضيفة أن موسكو "قررت أن تنعزل أكثر"، من خلال طرد 60 دبلوماسياً وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ، وذلك إثر إجراءات مطابقة اتخذتها واشنطن في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض للتسميم في بريطانيا.

من جهته أكد البيت الأبيض الخميس، إن طرد الدبلوماسيين الأميركيين من روسيا سيؤدي لمزيد من التدهور في العلاقة مع روسيا. وأضاف البيت الأبيض، أن "قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين لم يكن غير متوقع وسوف نتعامل معه".

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين طرد 60 دبلوماسيا وأغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل في إطار إجراءات الرد بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس في بريطانيا.

وتشمل إجراءات الطرد المنسقة تأييدا للندن التي تتهم موسكو بالوقوف وراء عملية التسميم، أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأوكرانيا وحتى في أستراليا.



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