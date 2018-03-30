"كيم جونغ" يبيع أدوية جنسية لتمويل برنامجه النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سلك الزعيم الكوري الشمالي طريقا غير شرعيا للحصول على المال، حيث كشفت تقارير صحفية "أن النظام الكوري الشمالي بزعامة كيم جونغ أون، يعمد إلى بيع أدوية جنسية بـمكونات خطيرة، وأكدت في نفس الوقت، أن هناك كميات وصلت لعدد من الدول، وكميات تم بيعها، حيث يهدف من هذه الحركة التجارية الحصول على عملات أجنبية تمكنه من تمويل برنامجه النووي..

وذكر موقع "إن كيه ديلي" الكوري الجنوبي، أن نظام كوريا الشمالية يقوم ببيع أدوية خارج الدولة، وذلك أنها تزيد من الرغبة الجنسية والخصوبة والحيوية، ويتم توهيم المستهلكين بأنها صنعت من "غزلان المسك السيبيرية" و "مرارة الدب"..





لكن للأسف هي مواد صنعت من أعضاء "الكلاب والخنازير"، ولا علاقة لها بالمصادر المذكورة، هذه الأدوية تباع بشكل حر في مطاعم تابعة للنظام الكوري الشمالي في كل من الصين وروسيا ومنغوليا، وهي تحتوي على نسب عالية من الرصاص والزئبق المضر لصحة الإنسان، وفق ما ذكره موقع "دايلي ميل"..

في وقت سابق حذرت كوريا الجنوبية من إرتياد هذه المحلات الكورية الشمالية المنتشرة حول العالم، لردع وصول الأموال للزعيم الكوري، ومن تم السعي للحصول على رؤوس نووية وصواريخ..

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