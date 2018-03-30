أمل كلوني تمثل رويترز في الدفاع عن صحفييها في ميانمار

أخبار الآن | يانغون - ميانمار - (رويتزر)

انضمت المحامية أمل كلوني، إلى الفريق القانوني الذي يمثل مراسلين لرويترز سجنا في ميانمار بتهمة حيازة أوراق حكومية سرية.

تعقد محكمة في يانغون جلسات استماع تمهيدية منذ يناير الماضي لتحديد إمكانية اتهام "وا لون" (31 سنة)، و"كيو سو أو" (28 سنة)، بموجب قانون أسرار المسؤولين في الحقبة الاستعمارية ، والذي يحكم بالسجن لمدة 14 سنة كحد أقصى.

وتم إلقاء القبض على الصحفيين وا لون، وكياو سوي، في ديسمبر السابق لاتهامهما بحيازة وثائق تتعلق بولاية راخين، التي فر منها نحو 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغيا منذ بدء الجيش عملية قمع في أغسطس، وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

ويواجه الصحفيان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، وجاء في البيان "تتم محاكمة وا لون وكياو سوي لأنها كانا ينقلان الأخبار".

وطلب محامو المراسلان أمس من المحكمة إبعاد القضية ، قائلين إنه لا توجد أدلة كافية لدعم الاتهامات الموجهة إلى الشخصين.

وقالت كلوني أنه "يجري مقاضاة الصحفيين لمجرد أنهم أبلغوا عن الأخبار.. استعرضت ملف القضية، ومن الواضح بلا شك أن الصحافيين بريئان ويجب الإفراج عنهما على الفور"، مؤكدة أن "نتيجة هذه القضية ستخبرنا كثيرًا عن التزام ميانمار بسيادة القانون وحرية التعبير".

وتم إلقاء القبض على الصحفيين وا لون، وكياو سوي، في ديسمبر السابق لاتهامهما بحيازة وثائق تتعلق بولاية راخين، التي فر منها نحو 700 ألف من أفراد أقلية الروهينغيا منذ بدء الجيش عملية قمع في أغسطس، وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

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