مصرع 5 أشخاص في عاصفة وفيضانات شرق أمريكا

أخبار الآن | ميريلاند -الولايات المتحدة (وكالات)



لقي 5 أشخاص مصرعهم في عاصفة قوية ضربت شرق الولايات المتحدة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وحدوث فيضانات في عدد من المناطق.

وكالة أسوشيتد برس قالت أن الخمسة لقوا حتفهم اثر تساقط أشجار وأغصان، من بينهم سيدة تبلغ 77 عاما صدمها غصن خارج منزلها بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند، وطفل يبلغ ستة أعوام في فرجينيا.

وذكرت وكالة رويترز أن العاصفة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1.6 مليون شخص من ولاية مين وحتى ولاية نورث كارولاينا، وإلغاء مئات الرحلات الجوية في ثلاثة مطارات كبرى في نيويورك ومطار لوغان الدولي في بوسطن.

وأغلقت الحكومة الفيدرالية المكاتب الحكومية في العاصمة واشنطن.

واصطر الرئيس دونالد ترامب إلى مغادرة واشنطن متجها إلى نورث كارولاينا عن طريق مطار دالاس في فرجينيا، بدلا من قاعدة أندروز في ميريلاند.

وارتفعت الأمواج عند ساحل ماساتشوستس بمعدل بناية تتكون من طابقين، وتعطلت حركة المرور وتحولت مواقف السيارات إلى برك من المياه.

وقبيل العاصفة، كان كريس بيسه، وهو متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ماساتشوستس، دعا سكان البلدات الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

ووضعت صفوفا من أكياس الرمل أمام محطة لقطارات الأنفاق في بوسطن.

إقرأ أيضا:

موجة صقيع من سيبيريا الى أوروبا تخلف ضحايا (فيديو وصور)



