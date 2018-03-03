مصرع شخصين بعد إطلاق نار في جامعة ميشيغين الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

لقي شخصان مصرعهما، في إطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن شمالي الولايات المتحدة. وحذرت الجامعة الأمريكية، من مشتبه فيه يبلغ من العمر 19 عاما، ولم يجر توقيفه بعد.

وتم فرض طوق أمني حول الحرم الجامعي الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب. الجامعة أوضحت أن اطلاق النار وقع في مبنى "كامبل هول" داخل الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وأشارت جامعة سنترال ميشيغان، فى بيان، إلى أن القتيلين "ليسا من الطلاب وأن الشرطة تعتقد أن أسبابا محلية وراء الحادث".

وأورد مسؤولون في الجامعة، أن المشتبه فيه رجل أسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

وأثير الجدل في الولايات المتحدة، مؤخرا، بشأن حق عامة الناس في حيازة السلاح، عقب مجزرة أودت بحياة 17 شخصا في مدرسة بفلوريدا.

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