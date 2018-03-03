مساجد بريطانيا تفتح أبوابها أمام المشردين الهاربين من الصقيع

أخبار الآن | انجلترا - بريطانيا - (صحف)

فتحت عدة مساجد في بريطانيا أبوابها للمشردين لتوفير ملجأ لهم هربا من العاصفة الثلجية التي اجتاحت أوروبا هذا الأسبوع.

وقد لقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء سوء الأحوال الجوية في أوروبا معظمُهم من المشردين.

وتجمدت مساحات كبيرة من مياه البحار المحيطة بالمملكة المتحدة، وأغلقت مطارات وطرق وتعطلت حركة القطارات.

وتسبب الطقس السيئ في تقطع السبل بمئات من قائدي السيارات في اسكتلندا، وإغلاق آلاف المدارس.

ومع ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 90 سنتيمترا وانخفاض الحرارة إلى 10.3 درجة تحت الصفر، أصدرت هيئة الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أعلى درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء في منازلهم لخطورة التنقل على الطرق.

كما استدعي الجيش البريطاني لمساعدة مئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقها هطول ثلوج كثيفة، فيما تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل في قطارات تراكمت الثلوج على سككها.

واستخدمت قوات الجيش والشرطة جرافات ومركبات ثقيلة أخرى لفتح الطرق المغلقة، وسحب المركبات المعطلة ونقل الجرحى الذين تجاوز عددهم 40 جريحًا، فيما أعلنت شركات سحب السيارات أنها تعاملت مع نحو 8000 حالة تعطل مركبات.

ووجهت السلطات عشرة تحذيرات من الطقس السيئ، ويظل آخرها ساري المفعول حتى الاثنين المقبل، فيما حضت الشرطة الناس في عموم بريطانيا على تقليل تنقلاتهم إلا للحاجات الضرورية.

اقرأ أيضا:

ثلث احتياطي العالم من مواد صناعة الصواريخ في جبل مصري