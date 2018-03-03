فاكهة الشمام تودي بحياة 3 أشخاص في أستراليا

أخبار الآن | أستراليا - (وكالات)

توفي 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بإعياء إثر تفشي بكتريا اللستيريا في أستراليا ، وسط توقعات بظهور المزيد من الحالات.

وأكدت هيئة الأغذية في ولاية نيو ساوث ويلز في شرق البلاد أن تفشي المرض مرتبط بفاكهة الشمام من مزارع في الولاية ..

وتوقفت الشركة المنتجة التي لم يعلن اسمها، عن عملياتها وتقوم بالتحقيق.

وذكرت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز أن جميع الضحايا، البالغ عددهم 15 من كبار السن، وموجودون في شتى أنحاء أستراليا من فكتوريا إلى تسمانيا.

وطمأنت السلطات الصحية الجمهور بأن جميع الشمام الملوث سُحب من رفوف المتاجر.

ومن المتوقع أن تظهر حالات أخرى، نظرا لأن الأعراض يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 6 أسابيع بعد تناول المنتجات الملوثة، ونصحت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز المستهلكين بعرض أنفسهم على طبيب، إذا ظهرت عليهم أعراض.

ويسبب هذا المرض أعراضا تشبه الأنفلونزا، ويمكن أن يؤدي إلى الغثيان والإسهال والعدوى في مجرى الدم والمخ.

ولا تسبب بكتيريا الليستيريا المرض لدى معظم الناس، لكنها يمكن أن تحدث المرض والوفاة بالنسبة لأولئك لذين يعانون ضعف المناعة مثل كبار السن والمواليد والنساء الحوامل.

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