غوتيريس: قوات حفظ السلام في خطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قالت الأممُ المتحدة في بيانٍ لها إن تحقيقا فيما وصفهُ الأمينُ العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بأنه "أسوأ هجومٍ على قواتِ حفظِ السلام التابعة للأمم المتحدة" في التاريخِ الحديث للمنظمة العام الماضي وجد ثغرات في خططِ الطوارئ لحمايةِ القوات.



وكانَ 15 من قواتِ حفظِ السلام من تنزانيا قد قتلوا وأصيبَ 43 آخرين وفقدانِ آخر في هجومٍ بمنطقةِ بيني في إقليمِ نورث كيفو بجمهوريةِ الكونغو الديمقراطية يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



ووجد فريق التحقيق الخاص عدداً من الثغرات في التدريب والتموضع في مهمة حفظ السلام في الكونغو والمعروفة باسم "مونوسكو" وفرقة تدخلها.

وأشار المحققون إلى أن المهمة ليس لديها خطة طوارئ فعالة لتعزيز قوات حفظ السلام وحمايتها خلال الهجوم.

وقالت الأمم المتحدة "إن مسائل تتعلق بالقيادة وانعدام الدعم الجوي والهندسي والاستخبارات كانت أيضاً "عقبات رئيسية" يجب معالجتها بشكل عاجل".

وتوجد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مونوسكو" في الكونغو منذ عام 2010 ولديها أكثر من 16 ألف جندي منتشرين في البلاد.



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