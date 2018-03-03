رحلة البحث عن "الطائرة الماليزية" في نهايتها

أخبار الآن | كوالالمبور - ماليزيا - (صحف)

رجح مسؤول ماليزي، أن تنتهي في يونيو المقبل، عملية ُ البحث عن طائرة تابعة لشبكة الخطوط الجوية الماليزية، والتي اختفت سنة 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين حاملة ً على متنها 239 شخصا.

وتشبثت عائلات الركاب بالحقيقة، كما أحيوا الذكرى الرابعة لاختفاء الطائرة بأمل فك أكبر لغز طيران في العالم.

وكانت ماليزيا وقعت في يناير الماضي اتفاقا مع شركة "أوشن إنفينتي" التي تتخذ من تكساس مقرا لها، لاستئناف البحث عن الطائرة بعد عام من إلغاء البحث الرسمي الذى تقوم به ماليزيا وأستراليا والصين جنوب المحيط الهندي.

وقال وزير الطيران المدني الماليزي، أزهر الدين عبد الرحمن، السبت، إن عملية البحث تسير بسلاسة ومن المتوقع أن تنتهي في منتصف يونيو.

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