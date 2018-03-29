مقتل قيادي في داعش بعملية للقوات الخاصة الأمريكية بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت قيادة العمليات الخاصة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان لقطات مصورة، الأربعاء، قالت إنها لغارة ليلية على قرية ريفية في مقاطعة جوزجان أسفرت عن مقتل أحد قادة داعش في ما تعرف بولاية خراسان ومقاتل آخر.

وتعرض اللقطات عملية مشتركة بين قوات الأمن الخاصة الأفغانية والقوات الخاصة الأمريكية في قرية مغول في منطقة درزاب بإقليم جوزجان.

وتلك هي أحدث حلقة في سلسلة من الضربات في محافظة غوزغان استهدفت مقاتلين من فرع داعش في أفغانستان وباكستان، بما في ذلك غارة يوم 22 مارس أودت بحياة أربعة من مقاتلي ولاية خراسان في منطقة درزاب.

وقد أسفرت أولى الضربات في 16 مارس عن مقتل قائدين في داعش خراسان، وهما عمير وأبو سامايا، في إقليم سار-بول ، بالإضافة إلى 13 مقاتلاً آخرين في مقر ولاية خراسان في جوزجان، حسبما جاء في البيان.

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