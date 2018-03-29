مظاهرات احتجاجية في الأهواز ضد قمع النظام الإيراني

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

شهدت مدينة الأهواز الإيرانية مظاهرات احتجاجية تطالب بوقف حملات القمع الأمني والتعذيب التي يقوم بها النظام الإيراني بحق سكانها ..

وخرجت حشود من الأهوازيين في مظاهرة سلمية قابلتها قوات الأمن الإيرانية بالنار حيث ألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقها دون وقوع إصابات ، حسبما أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الأمن الإيراني قمع المظاهرة السلمية دون وقوع إصابات.

ويظهر مقطع بثه ناشطون قيام قوات الأمن الإيرانية والشرطة بإطلاق النار في الهواء بشكل مكثف، وكذلك إلقاء قنابل مسيلة للدموع ومطاردة الشبان المتظاهرين نحو جسر نادري وسط مدينة الأهواز.

وكان آلاف المتظاهرين في مدينة الأهواز، مركز إقليم عربستان، جنوب غرب إيران، قد خرجوا بمظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، ضد برنامج اعتبروه مهينا لهم ، ورفعوا شعارات تندد بالموجة العنصرية المعادية لهم ومحاولة "تفريس" هوية الإقليم.

وبث ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر تجمع حوالي 5 آلاف من الشبان تلتف حولهم الجماهير من النساء والرجال وهم يرددون أهازيج شعبية معروفة في الأهواز، وذلك خلال المظاهرة التي جابت شوارع المدينة وهم يهتفون بشعار "بالروح بالدم نفديك يا أهواز".

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