مسلحون يهاجمون فندقا في وسط مالي ومقتل شخص

أخبار الآن| باماكو- مالي - (رويترز)

قال شاهدان لرويترز إن مسلحين مجهولين قتلوا شخصا واحدا وأصابوا اثنين آخرين على الأقل مساء الأربعاء في هجوم على فندق في بلدة باندياغارا بوسط مالي والتي يتردد عليها موظفو الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية.

واقترب خمسة رجال من مدخل فندق لا فاليز سيرا على الأقدام في حوالي الساعة 0930 مساء (2130 بتوقيت غرينتش) وفتحوا النار. وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل هم جندي يحرس الفندق وعاملان به. وقال الشاهدان إن الجندي توفي لاحقا.



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