صحة ليوليا تتحسن بسرعة لكن وضع والدها مازال حرجاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن المستشفى الذي تَجري فيه معالجة ُ الجاسوس الروسي المزدوج السابق "سيرغي سكريبال" وإبنتِه يوليا الخميس أن حالتها الصحية تتحسن بسرعة.

وقال مستشفى سالزبري في لندن أن يوليا سكريبال لم تعد في حالةٍ حرجة وبات وضعُها الصحيُ مستقراً بعد أن شهدَ تحسناً ملحوظاً, غير أن المستشفى أكد أيضاً أن وضعَ والدِها ما زالَ حرجاً لكنَه مستقر حالياً.

وبحسب المحققين البريطانيين فإن الجاسوس السابق البالغ من العمر (66 عاماً) وإبنته ليوليا البالغة من العمر (33 عاماً) كانا تعرضا لمادة سامة في المنزل.

وقالت الشرطة البريطانية الاربعاء الماضي في بيان لها أن الخبراء وجدوا أن النسبة الأكثر تركيزاً لغاز الأعصاب كان على باب مدخل منزل الجاسوس السابق "سيرغي سكريبال".

وإتهمت لندن موسكو بالمسؤولية عن التسميم و هو ما تنفيه هذه الأخيرة .. كمال أدت القضية الى أزمة دبلوماسية بين الغرب والشرق لا سابق لها منذ الحرب الباردة أسفرت عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الى جانب عدد من دول غرب أوروبا.

الى ذلك قالت مصادر الشرطة البريطانية أن التحقيق في قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق يمكن أن يستغرق أشهراً حتى التوصل الى نتائج مهمة وحاسمة.

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