اليابان تعرض عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية

أخبار الآن| طوكيو - اليابان - (رويترز)

قالت صحيفة أساهي اليابانية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، إن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي، لم تذكر اسمه، أن حكومة الزعيم كيم جونغ أون بحثت مع زعماء حزب العمال الكوريين الحاكم في البلاد احتمال عقد اجتماع قمة مع اليابان، بحسب رويترز.

وقالت في تقرير من سول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

وأكدت بكين، في وقت سابق، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء، وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يتطلع للقائه، مما يشير إلى أن المحادثات التاريخية المزمع عقدها بين الزعيمين ستمضي قدما.

وغرد ترامب على تويتر قائلا إنه تلقى رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن اجتماعه بكيم جونغ اون، وإنه مضى بشكل جيد، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي يتطلع للقائه.

وغرد ترامب قائلا أيضا ”أتطلع قدما إلى اجتماعنا!“.

وبعد تكهنات استمرت يومين، أعلنت الصين يوم الأربعاء أن كيم زار بكين واجتمع مع شي، الذي حصل على تعهد من كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

والزيارة هي أول رحلة خارجية معروفة له منذ توليه السلطة عام 2011، ويعتقد محللون أنها إعداد لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الصين أطلعت ترامب على الاجتماعات وإن التعهد بنزع السلاح النووي ”دليل جديد على أن حملتنا بممارسة أشد الضغوط تهيئ الأجواء المناسبة للحوار مع كوريا الشمالية“.

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