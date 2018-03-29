الكوريتان تتفقان على عقد قمة نهاية أبريل المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة بينهما في 27 أبريل المقبل، وذلك عقب إجراء مباحثات في قرية بانمنجوم الحدودية.

في غضون ذلك ، قالت طوكيو إنها مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

توج الإعلان عن موعد القمة بين الكوريتين مساعي دبلوماسية حثيثة تُبذل منذ بداية العام لنزع فتيل النزاع، وكان من نتائجها مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في كوريا الجنوبية.

واستمراراً للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة النووية.. وافق كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، على الاجتماع بنظيره في كوريا الجنوبية..

القمة، التي سوف تكون الثالثة منذ الحرب الكورية .. ستبحث نقطة محورية هي مسألة السلاح النووي وسط استمرار الشكوك في استعداد بيونغ يانغ للتخلي عنها .

الكوريتان تخططان أيضا لعقد اجتماع تحضيري آخر في الرابع من أبريل لمناقشة المسائل البروتوكولية والأمن والتغطية الإعلامية..

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع منفصل لمناقشة قضايا الاتصالات، والحفاظ على المناقشات على مستوى العمل من خلال تبادل الوثائق..

كبير مفاوضي كوريا الشمالية ذكر أن التعبيرات على وجوه المفاوضين بكوريا الجنوبية تبشر بأن المحادثات ستكون مثمرة.

يأتي الإعلان عن هذه القمة بعد يوم من الكشف عن محادثات جرت بين كيم جونغ-أون والرئيس الصيني شي جين بينغ ، أعلن خلالها الزعيم الكوري الشمالي عرضه نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ، في حال اتخذت واشنطن وسيئول إجراءات متسقة ومتضافرة لتحقيق السلام..معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهما.

وهو اتفاق لقى استحسانا من الجانب الامريكي ، حيث رحب ترامب بالتقارير عن إحراز تقدم في المباحثات التي جرت بين بكين وبيونغ يونغ ، بينما قالت طوكيو إنها بانتظار توضيحات مفصلة من الصين ، وأنها مهتمة للغاية بهذه الزيارة .. فهل ستنجح الصين في ضمان أمن شبه الجزيرة الكورية ..

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