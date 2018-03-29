اعتقالات واسعة في إيطاليا في عملية لمكافحة الإرهاب

أخبار الآن | روما - إيطاليا - (وكالات)

اعتقلت الشرطة الإيطالية خمسة أشخاص في إطار عملية كبيرة تستهدف أشخاصا يشتبه في دعمهم للإرهاب في مناطق مختلفة من روما.

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي إن الخطر الأمني الذي يشكله مؤيدو تنظيم داعش على إيطاليا أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العودة إلى أوروبا عبر إيطاليا بعد أن مني التنظيم بسلسلة من الهزائم في سوريا والعراق.

وتأتي العملية، التي تعد الأحدث في سلسلة مداهمات مماثلة هذا الشهر، مع زيادة في عدد من تطردهم إيطاليا من الأجانب.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الأربعاء إيطاليا من أصل مغربي قالت إنه مؤيد لفكر تنظيم داعش وكان يخطط لهجوم بشاحنة.

وقالت الشرطة في بيان الخميس إن قوات تحقيق خاصة تنفذ" عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" في روما ومدينة لاتينا القريبة منها.

وأضافت أن 5 أشخاص اعتقلوا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومنذ بداية العام الحالي طردت إيطاليا 29 أجنبيا، معظمهم مسلمون، للاشتباه في أنهم يمثلون تهديدا أمنيا.

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