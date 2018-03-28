وكالة: محادثات بين لافروف ودي ميستورا في موسكو اليوم

أخبار الآن | موسكو- روسيا (رويترز)

من المقرر أن يجري وزير الخارجية سيرجي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا محادثات في موسكو يوم الخميس بشأن آخر تطورات الوضع في سوريا.

على ما نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه.

من جانبه أعلن دى ميستورا، الاثنين الماضي أن تقسيم سوريا الحالى سيكون كارثة، مؤكدا على أن داعش سيعود ما لم يتم التوصل لاتفاق سياسى شامل.

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