وزير: بريطانيا ستعلن عن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب

أخبار الآن | لندن- بريطانيا (رويترز)

قال وزير الأمن البريطاني بن والاس يوم الأربعاء إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقدم تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

كانت وزيرة الداخلية أمبر راد ذكرت العام الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا بحاجة للتحديث حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

وأضاف والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”سترونها قريبا جدا. وضعنا حزمة قوية للغاية. سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو الشهور المقبلة“.

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