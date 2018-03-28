"الناتو" يطرد 7 دبلوماسيين روس ويرفض طلبات 3 آخرين

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (أ ف ب)

أعلنَ حلفُ شمال الأطلسي ناتو اليوم طرد سبعةِ دبلوماسيينَ روس ورفضَ 3 طلباتِ اعتمادٍ في إطارِ قضيةِ اغتيالِ العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال الأمينُ العام للحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمرٍ صحفي، إن القرارَ يعني خفضَ قدرةِ روسيا على إجراءِ أعمالٍ استخباراتية في دولِ الحلف.



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل "لقد سحبت اليوم اعتماد سبعة من اعضاء البعثة الروسية لدى حلف شمال الاطلسي. وسارفض ايضا طلب اعتماد ثلاثة آخرين".

واعلن ستولتنبرغ ايضا ان الحد الاقصى لحجم البعثة الروسية الى حلف الاطلسي سيخفض ايضا بنسبة الثلث من 30 الى 20 في اطار الاجراءات الدولية لمعاقبة روسيا التي تتهمها بريطانيا بتسميم العميل السابق.

واضاف "هذا الامر سيوجه رسالة واضحة الى روسيا بان هناك عواقب لسلوكهم غير المقبول والخطير".

وهذه الخطوات تزيد من حدة الضغوط على موسكو بعدما قررت نحو 23 دولة طرد دبلوماسيين في قرار متزامن على خلفية تسميم العميل الروسي السابق وابنته يوليا في سالزبري في 4 اذار/مارس بغاز اعصاب تقول بريطانيا ان روسيا طورته فيما تنفي موسكو اي ضلوع لها في هذه المسألة.

وقال ستولتنبرغ ان روسيا "قللت من شأن وحدة الحلفاء ضمن حلف الاطلسي" مضيفا ان عمليات الطرد الجماعية لدبلوماسيين ستترك اثرا على عمليات روسيا.

واوضح ان "الاثر العملي سيكون ان قدرة روسيا على القيام باعمال استخبارات في دول حلف شمال الاطلسي والدول التي طردوا منها، ستتراجع".

لكن الامين العام للاطلسي الذي سبق ان اعلن هذا الشهر انه لا يريد حربا باردة جديدة مع موسكو، قال ان الحلف يخطط لمواصلة "مقاربته المزدوجة القائمة على الدفاع القوي والانفتاح على الحوار" مع روسيا.

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