وكالة: زعيم كوريا الشمالية زار الصين سراً

أخبار الآن| بكين - الصين - (رويترز)

نقلت وكالة بلومبرغ عن ثلاثة مصادر لم تسمها قولها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور حاليا الصين في ما يُعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في 2011.

وقال التقرير إنه لم تتح على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم بما في ذلك برنامجها والهدف منها.

وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد أوردت أن قطارا وصل من كوريا الشمالية الاثنين إلى الصين، مشيرة الى زيارة مسؤول كبير للصين "ربما يكون كيم جونغ أون".

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من الملف، إن هذه الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.

ولم يسبق للزعيم الكوري الشمالي أن سافر للخارج منذ توليه الحكم بعد وفاة والده نهاية 2011.

والصين وكوريا الشمالية حليفتان تقليديتان منذ نهاية الحرب الباردة. لكن العلاقات بينهما توترت بسبب دعم بكين لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ على خلفية برامجها النووية والصاروخية.

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