هل وصل زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

ماذا حدث في العاصمة الصينة بكين مؤخرا ؟ يحاول كثيرون الحصول على اجابة واضحة عن هذا السؤال بعد أنتشار صور ومقاطع فيديو لوصول قطار غامض إلى المدينة بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، وكذلك مرور موكب ضخم شق طريقه في شوارعها.

هذا المشهد أثار تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بأول زيارة غير معلنة له إلى الصين.



موكب من سيارات سوداء شوهد في محطة القطار بالعاصمة الصينية، وسط انتشار كثيف للجنود الصينيين.



مراقبون في الصين رصدوا اضطراب حركة سير القطارات في بعض مناطق البلاد، وتأجيل رحلات. وكذلك إجراءات غير عادية على جسر الصداقة الذي يربط بين بيونغ يانغ وبكين.



شبكة التلفزة اليابانية قالت إن الإجراءات الأمنية المشددة تشير إلى أن مسؤولا كبيرا وصل على متن قطار.



وسائل اعلام خمنت قدوم القطار من مدينة داندونغ الحدودية شمال شرقي الصين، وعلى متنه زعيم كوريا الشمالية.



البيت الأبيض وفي مؤتمر صحفي قال أنه لا يستطيع أن يؤكد تقارير الزيارة.



وزارة الخارجية الصينية اكدت إنها ليست على علم بهذه التطورات، وليس لديها أي تعليق آخر.



كذلك لم تشر وسائل الإعلام الخاضعة للدولة في بيونغ يانغ إلى أي خبر عن زيارة زعيم البلاد إلى الصين.



الزعيم الكوري الشمالي لم يقم بأي زيارة إلى خارج البلاد منذ توليه مقاليد السلطة عام 2011.



ومن المتوقع أن يعقد كيم اجتماع قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، في أواخر أبريل/نيسان، ومع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مايو/أيار.





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