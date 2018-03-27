مؤسس فيسبوك لن يرد على أسئلة نواب بريطانيين بفضيحة البيانات

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)



أعلنت فيسبوك أن مارك زوكربرج لن يرد على أسئلةِ أعضاء البرلمان البريطاني عن كيفيةِ تسرب بياناتِ ملايين المستخدمين إلى شركة أناليتيكا للاستشاراتِ السياسية في وقتٍ تواجه فيه الشركة هبوطاً في سعرِ الأسهم.

وبدلا من ذلك سيرسلُ مؤسس الفيس بوك كبيرَ مسؤولي التكنولوجيا في الشركة مايك شروفر أو مديرَ تطويرِ المنتجات كريس كوكس للمثول أمامَ اللجنة البرلمانية البريطانية

وردا على ذلك قال رئيس اللجنة يوم الثلاثاء إن النواب ما زالوا يريدون الحديث مع زوكربرج لتحديد ما إذا كان من الممكن ترتيب جلسة معه عبر رابط اتصال فيديو.

واعتذر زوكربرج في الأسبوع الماضي عن الخطأ الذي اقترفته شركته وتعهد باتخاذ خطوات أشد لتقييد حصول المطورين على مثل هذه المعلومات في فضيحة شهدت هبوط سعر سهم فيسبوك وأثارت أسئلة من السياسيين والجهات التنظيمية.

وردا على طلب من أعضاء البرلمان البريطاني لمثول زوكربرج أمامهم قالت رئيسة السياسات العامة للشركة في بريطانيا إن شروفر أو كوكس يمكنهما الإجابة بشكل أفضل عن أسئلتهم.

وكتبت المسؤولة في فيسبوك ربيكا ستيمسون ”تدرك فيسبوك تمام الإدراك المصلحة العامة والبرلمانية في هذه الأمور وتدعم الاعتقاد بأن هذه المسائل ينبغي أن تعالج على أعلى المستويات في الشركة من جانب من يتقلدون مناصب جديرة بالثقة“.

وأضافت ”وبناء عليه طلب السيد زوكربرج شخصيا من أحد نائبيه الاستعداد لتقديم الأدلة بنفسه إلى اللجنة“.

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