لافروف: طرد الدبلوماسيين الروس نتيجة ضغوط من واشنطن

أخبار الآن | طشقند - أوزباكستان ( أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن قرار نحو 20 دولة طرد دبلوماسيين روس ردا على تسميم عميل روسي سابق في بريطانيا هو نتيجة "ضغوط هائلة" من واشنطن.

وقررت 23 دولة من بينها 16 عضو في الاتحاد الاوروبي طرد 116 دبلوماسيا روسيا على الاقل في اطار الرد على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في الرابع من اذار/مارس والذي تتهم لندن موسكو بالوقوف ورائه.

وصرح لافروف في لقاء صحافي في طشقند أعاد بثه التلفزيون الروسي "عندما نطلب من دبلوماسي او اثنين مغادرة بلد ما ونحن نهمس بالاعتذار فنحن ندرك تماما انه نتيجة ضغوط هائلة وابتزاز هائل يشكلان للاسف السلاح الرئيسي لواشنطن على الساحة الدولية".

وفي موقف ملفت اصدرت واشنطن قرارا بطرد 60 دبلوماسيا روسيا اعتبرتهم "عملاء استخبارات" واغلاق القنصلية الروسية في سياتل على الساحل الغربي.

وتابع لافروف "كونوا على ثقة باننا سنرد! فلا أحد يريد السكوت عن مثل هذا السلوك، ولن نقوم بذلك".

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