37 قتيلا في حريق بمركز تجاري في سيبيريا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (أ ف ب)



لقي 37 شخصا مصرعهم في حريق اندلع الأحد بمركز تجاري في مدينة كيميروفو الصناعية في سيبيريا الغربية في شرق روسيا، كما أفادت وكالة الانباء الروسية ايتارتاس نقلا عن مصدر امني.

ونقلت الوكالة عن هيئة التحقيق الروسية انه "حتى الساعة يمكننا تأكيد مصرع 37 شخصا في حريق المركز التجاري في كيميروفو".

وكانت هيئة التحقيق اعلنت في حصيلة اولية للضحايا مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل، واصابة نحو ثلاثين آخرين.

واعلن الفرع المحلي لوزارة الحالات الطارئة الروسية ان الحريق اندلع في الطابق الثالث والاخير من المركز التجاري الواقع في وسط كيميروفو.

ويضم المركز الذي شهد كثافة رواد الاحد عددا من صالات السينما والمطاعم وصالة للعب البولينغ.

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