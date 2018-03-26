روسيا تحتج على الإجراء الأمريكي وترد بالمثل

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

تعتزمُ روسيا طرد 60 على الأقل من أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية ردا على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء عن عضو في مجلس الاتحاد الروسي.

من جهته قال السفيرُ الروسي لدى واشنطن (أناتولي أنطونوف) إن الولاياتِ المتحدة تدمرُ ما تبقى من العلاقات مع موسكو، مشيراً إلى أنه احتجَ لدى الخارجية الأمريكية على طرد الدبلوماسيين الروس.

وقررت الولايات المتحدة و 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس، في إطار عمل منسق بين الدول الغربية، للرد على قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته بغاز الأعصاب في بريطانيا.

وتتهم دول غربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب، يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية، يوم 4 مارس الماضي.

كما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وقالت فرنسا إنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس في أعقاب هجوم سالزبري، حيث تعرض سكريبال وابنته يوليا لهجوم بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم 4 مارس.

كما أعلن وزير خارجية بولندا طرد دبلوماسيين روس.

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