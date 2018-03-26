إسبانيا تعتقل العقل المدبر لأكبر سرقة مصرفية في العالم

أخبار الآن | إسبانيا - (وكالات)

اعتقلت الشرطة الإسبانية أوكرانيّا، لتورطه في أكبرِ عملية احتيال وسرقةٍ مصرفية في العالم..

وتتهم الشرطة ُ الإسبانية الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، بأنه سرق أكثرَ من مليارِ دولار أمريكي، على مدار عام كامل، من مجموعة مصارفَ، منتشرة حول العالم.

وتشمل قائمة ُ الاتهامات الموجهةِ لسارق المصارف، اختراقَ أنظمة الإنترنت الخاصةِ بالمصارف، ونشرَ برمجيات خبيثة، وسحبَ الأرصدة من الحسابات.

واعتقل الرجل بحسب "ديلي ميل" هذا الشهر، في منتجع "بلايا دي سان خوان"، والواقع في ضواحي "أليكانتي"، عاصمة السياحة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا قالت فيه إن الرجل الذي اعتقل يحمل جواز سفر روسي أيضاً، وقد عاش هناك مع زوجته منذ العام 2014، دون أن يبدي أي مظاهر تدل على ثرائه ..

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كان مطلوباً لسرقاته من جهات عديدة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة في بيلاروسيا والإنتربول.

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