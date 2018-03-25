ماليزيا تعتقل 7 أشخاص على صلة بداعش خططوا لهجمات

أخبار الآن | كوالالمبور - ماليزيا (صحف)

اعتقلت الشرطة الماليزية ستة ماليزيين وآخر فلبيني على صلة بتنظيم داعش الارهابي، كانوا يخططون لشن هجمات داخل البلاد، حسب ما أعلنت السلطات الماليزية.

وأعلنت ماليزيا التي تقطنها أغلبية مسلمة حالة التأهب القصوى منذ أن شن مسلحون متحالفون مع داعش سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني 2016.

وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون في بيان إن الشرطة اعتقلت ستة ماليزيين في ولاية جوهور في حين تم اعتقال شخص سابع وهو فلبيني وعضو في جماعة أبو سياف ذات الصلة بداعش بولاية صباح الشرقية، في عدد من العمليات التي نفذتها في الفترة بين 27 فبراير شباط و15 مارس آذار.

وأضاف أن المعتقلين الستة في جوهور أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش ومنهم فني عمره 37 عاما جند أعضاء جددا ويُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات مزمعة على دور عبادة لغير المسلمين في عاصمة الولاية.

وقال المفتش العام “كلهم خططوا للهروب إلى دولة مجاورة والسعي للاحتماء لدى أعضاء جماعة متشددة هناك بعد تنفيذ خطتهم بنجاح” دون أن يسمي تلك الدولة.

وعلى مدى السنوات الماضية اعتقلت ماليزيا مئات الأشخاص للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة.

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