طالبان وداعش يتكبدان خسائر فادحة في أفغانستان

أخبار الآن | ننغاهار - أفغانستان (صحف)

قتل 16 مسلحاً على الأقل، ينتمون لتنظيم داعش وطالبان، خلال أحدثِ العمليات الأمنية التي جرت في إقليم ننغارهار شرقي أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية.

ولم يَصدر أيُ تعليقٍ من جانب طالبان وتنظيمِ داعش على هذه العمليات الأمنية.

وذكر المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان أن "المسلحين قتلوا في الساعات الماضية في منطقتي هاسكا مينا، وخوجياني".

وأضاف البيان أن 14 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا بقصف طائرة أمريكية بدون طيار في بلدة (ميهتارخان) بمنطقة (هاسكا مينا).

وكان 12 مسلحاً أجنبياً على الأقل من بين هؤلاء القتلى، طبقاً لما ذكرته الحكومة الاقليمية، لكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن جنسيات هؤلاء القتلى في الغارة.

وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب حاكم إقليم (ننجارهار)، أن "مسلحين اثنين على الأقل من طالبان قتلا واعتقل 13 مشتبهاً به خلال عملية لعناصر استخباراتية أفغانية في منطقة (خوجياني).

وتنفذ طالبان وتنظيم داعش تفجيرات وعمليات انتحارية في أفغانستان ، كان آخرها تفجير انتحاري نفذه داعش يوم الأربعاء الماضي أوقع 31 شخصاً و65 مصاباً.

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