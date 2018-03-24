القضاء الاسباني يوقف المرشح الوحيد لرئاسة اقليم كاتالونيا

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (أ ف ب)

اعلنت المحكمة العليا الاسبانية الجمعة ان القاضي المكلف التحقيق في المحاولة الانفصالية لأقليم كاتالونيا أمر باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الاقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الاقليمية الى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة السبت لانتخاب رئيس للأقليم.

وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل انهاء اجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج اسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة اليها.

وقالت المحكمة العليا ان 13 انفصاليا كاتالونيا سيحاكمون بالاجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون.

ومن المحتمل ان تؤدي هذه الاعتقالات الأخيرة الى اثارة التوترات مجددا في كاتالونيا، حيث بدأ انصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر مساء الجمعة.

وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر من مدريد الذي تم فرضه بعد اعلان الأقليم استقلاله في تشرين الاول/اكتوبر.

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