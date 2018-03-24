أنوار العالم تنطفئ إحياء لـ "ساعة الأرض"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العريبة المتحدة (بلال الفارس)



من برج امباير ستايت نيويورك الى اهرامات مصر الى اعلى ناطحة سحابٍ في العالم برج خليفة في دبي... ستـُطفئ معالم شهيرة أنوارها في النسخة السنوية الجديدة من "ساعة الارض" من اجل حشد الصفوف لمواجهة التغير المناخي فضلا عن الحفاظ على الطبيعة هذه المرة.

مبادرة "ساعة الارض" ُاُطلقت في عام 2007 مع حدث واحد في سيدني. إلا انها باتت الان مع نسختها الحادية عشرة تقام في كل ارجاء العالم بهدف التوعية على مخاطر الاضطرابات المناخية ، في وقت كانت السنوات الثلاث الاخيرة الاكثر دفئا في تاريخ البشرية.



لكن المبادرة هذه السنة لا تُريد الاكتفاء بقضية التوعية بمخاطر التغير المناخي، بل تدعو الى رَص الصفوف من اجل حفظ الطبيعة ، في وقت يَنعقد فيه في كولومبيا اجتماعٌ لخبراء المنبر الحكومي الدولي حول التنوع البيولوجي والانظمة البيئية الذي سيُقيـّم وضع الثروة الحيوانية والنباتية ونوعيةِ التربة.



وفي هذا الاطار يدعو الصندوق العالمي للطبيعة المشاركين الى "مناقشة معنى الطبيعة بالنسبة لهم" على موقع ٍ مخصص لهذه الغاية وهو كونكت تو ايرث دوت اورغ : connect2earth.org ...

وستـَندرج "ساعة الارض" هذه السنة في دول عدة في اطار مبادرات مرتبطة بحفظ الثروة الحيوانية والنباتية.

ففي استراليا سيرفع الصندوق العالمي للطبيعة الوعي باربعة انواع السلاحف الخضراء والكوالا والكنغر والبطريق.

وفي كوريا الجنوبية حيث يتسبب غبار الفحم باكثر من 14 الف وفاة مبكرة كل سنة، سيشجع الناشطون على صنع اقنعة لحمل الحكومة الى ضبط نوعية الهواء في الجو بشكل افضل.

وفي الصين وسنغافورة ستطلق حملة ضد الاكياس البلاستيكية التي تلوث المحيطات.

اما في الولايات المتحدة، التي اعلن رئيسها دونالد ترامب العام الماضي انسحابه من اتفاق باريس حول المناخ، فقال الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة انه سيدعو الشباب الى الطلب من الحكومة دعم النضال من اجل مكافحة الاحترار المناخي.

وقال لامبرتيني "حتى الان قطع اشجار الغابات والتلوث واندثار الانواع تؤثر على الاشخاص عاطفيا فقط. الناس يأسفون لتراجع الطبيعة واندثار الحيوانات لكن في الواقع يجب ان يقلقوا. الاسف والحزن لا يكفيان".

والى جانب اطفاء الانوار في بعض من اهم المعالم في العالم حققت "ساعة الارض" نتائج بيئية ملموسة منذ نسختها الاولى العام 2007 من بينها منع الاكياس البلاستيكية في جزر غالاباغوس وزراعة اكثر من 17 مليون شجرة في كازاخستان.

وتبدأ مبادرة "ساعة الارض" في سيدني السبت عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 11,30 ت غ) وستتبع مسار غياب الشمس عبر العالم.