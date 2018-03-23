نيجيريا: لن نتخلى عن الفتاة التي مازالت في قبضة بوكوحرام

أخبار الآن | ابوجا- نيجيريا (وكالات)

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بلاده لن تتخلى عن الفتاة الوحيدة المختطفة التي مازالت في قبضة جماعة بوكو حرام، بعد ما أطلق المتطرفون سراح 104 فتيات مختطفات.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بخاري قوله في بيان - "إن أتباع الإسلام الحقيقيين في جميع أنحاء العالم يحترمون الأمر الذي يقضي بعدم وجود إكراه في الدين، بعدما أشارت تقارير إلى ان المتطرفين يرغبون في أن تعتنق الفتاة المختطفة الإسلام.

وكان بخاري قد التقى الأسبوع الماضي مع أهالي نحو 110 طالبات من "دابشي" اللاتي تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الشهر الماضي، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد وهي منطقة دمرتها الحرب لمدة تسعة أعوام.

يذكر أن مأساة "دابتشي" أحيت ذكرى خطف 276 فتاة من مدرسة ثانوية في "تشيبوك" المجاورة في "بورنو" في شهر أبريل عام 2014، مما أثار موجة من الاستنكار في جميع أنحاء العالم

وفي وقت سابق يوم الاربعاء قال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد إن 104 من أصل 110 تلميذات اختطفتهن جماعة بوكو حرام في بلدة دابتشي بشمال شرقي البلاد الشهر الماضي، عدن إلى منازلهن.

ولم يشر الوزير إلى مكان وجود الفتيات الست الباقيات، لكنه قال إنه تم التعرف على من تم إطلاق سراحهن.

وأضاف الوزير النيجيري أنه تم إطلاق سراح فتاة وصبي آخرين، نافيًا ما جاء في تقارير أفادت بأنه تم دفع فدية أو أن إطلاق سراح الفتيات جاء ضمن صفقة تبادل أسرى.

وأكد الوزير في بيان أن الحكومة أجرت مفاوضات سرية مع جماعة «بوكو حرام» أسفرت عن نهج غير عنيف لإطلاق سراح الفتيات، وأعادت مجموعة من المسلحين الفتيات في قافلة، وأضاف: «لوحظت وقفة في العمليات في مناطق معينة لضمان المرور الآمن، وكذلك عدم فقدان أي من الأرواح»

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