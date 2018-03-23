زعماء الإتحاد الأوروبى: روسيا وراء تسميم الجاسوس الروسي

أخبار الآن| بروكسل - بلجيكا - (ا ف ب)

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الخميس مع بريطانيا على أن من المرجح بشدة أن روسيا مسئولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في 4 مارس في سالزبري في بريطانيا.

وكتب توسك على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية على أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبري وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل".

وأطلعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سير التحقيقات في القضية.

جاء ذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية.

ونقلت ماي لماكرون وميركل ما توصل إليه المحققون في القضية، والإثباتات باستخدام مادة (نوفيتشوك) الكيميائية، المنتجة من قبل روسيا.

وأشار البيان إلى أن القادة الثلاثة أجمعوا على عدم وجود أي توضيح معقول سوى تحميل موسكو المسؤولية عن الحادثة، وعلى أهمية توجيه رد أوروبي موحد.

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