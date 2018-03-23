ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي ويعين جون بولتون بدلا منه

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

أقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر، وعيَّن جون بولتون السفير السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش بدلا منه.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".

وأضاف أنه "شاكر وممتن جدًّا للخدمات التي قدمها الجنرال ماكماستر، الذي قام بعمل رائع، وسيبقى دومًا صديقي".

كما أشار إلى أن التسلم والتسليم سيتمان في التاسع من أبريل المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان أعلن الثلاثاء الماضي إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون عبر تويتر أيضًا.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير تيلرسون، عرف بخبر إقالته، الثلاثاء، من تغريدة الرئيس الأمريكي.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين عقب إقالة تيلرسون، وتعيين مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، بدلا منه، أنه اتخذ القرار بمفرده، دون استشارة أي شخص.

من جانبه، قال تيلرسون بعد إقالته: "لم أتحدث إلى الرئيس ترامب، ولست على علم بسبب إقالتي".

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