380 مليون دولار لحماية الانتخابات الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



خصصت الحكومة الاتحادية الأميركية 380 مليون دولار للمساعدة على حماية أنظمة التصويت من الهجمات الإلكترونية، ضمن مشروع قانون لتمويل ميزانية الحكومة الاتحادية.

وفي حالة موافقة الكونغرس على مشروع القانون ستكون هذه أول خطوة ملموسة يتخذها لتعزيز أمن الانتخابات منذ حملة انتخابات الرئاسة في 2016، التي شابتها اتهامات بتدخل روسي.



هذا التمويل سيوفر منحا للولايات لمساعدتها على شراء آليات للتصويت مؤمنة بشكل أكبر، وإجراء تدقيق بعد الانتخابات، وتحسين التدريب على الأمن الإلكتروني للانتخابات.



يفوق المبلغ في مشروع القانون بـ307 ملايين دولار أكثر مما طلبت إدارة ترامب تخصيصه لميزانية مكتب التحقيقات الاتحادي.



مسؤولون عن تحديد المبلغ قالوا إن جزءا منه سيستخدم لتمويل جهود مكافحة التجسس لتوفير حماية من الهجمات الإلكترونية الروسية.



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