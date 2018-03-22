السلطات الإيطالية تفتح تحقيقا فى عملية بيع نادي ميلان

أخبار الآن | روما - ايطاليا - (رويترز)

قال مصدر قضائى، إن محققين إيطاليين فتحوا تحقيقا بشأن عملية بيع نادى ميلان العام الماضى لمجموعة صينية.

وأضاف المصدر أن المحققين فتحوا تحقيقا مبدئيا دون الإشارة إلى جريمة أو مخالفة بعينها.

وكان سيلفيو برلسكونى رئيس وزراء إيطاليا السابق باع نادى ميلان فى أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو، وتنحى عن رئاسة النادى وهو منصب شغله لأكثر من 30 عاما.

وأوضح المصدر أن شرطة الجرائم المالية فى إيطاليا أشارت فى تقرير لها خلال يناير الماضى إلى جانب يثير الريبة فى هذه الصفقة.

وتتوالى الضربات فوق رأس عملاق الكرة الإيطالية نادي ميلان والذي يعاني من الأزمات القوية على مستوى النتائج منذ بداية الموسم بالإضافة لتودعيه منافسات بطولة الدوري الاوروبي.

اذ أكدت العديد من التقارير الصحفية في إيطاليا بأن نادي ميلان تلقى ضربة قوية وجديدة وذلك بإعلان شركة شينزين جي أندي التابعة للميلياردير الصيني يونغ هونغ لي مالك النادي إفلاسها نهائياً.

وبحسما جاء في الصحف الإيطالية فإن محكمة شينزين المحلية قد أصدرت حكمها بإفلاس الشركة التابعة لمالك نادي ميلان وذلك عقب إتخاذه لقروض ضخمة من بنك كانتون.

ولم يتمكن يونغ هونغ لي من الوفاء بسداد القروض التي أخذها من البنك ليقوم بنك كانتون بمقاضاته والنجاح في إتخاذ حكماً ضده.

هذا وأكدت الصحف بأن الشركة المالكة للميلياردير الصيني فشلت في سداد مديونياتها للعديد من البنوك الأخرى أيضاً والتي قامت بمقاضاة الثري الصيني وأدت لإشهار إفلاسه في النهاية.

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