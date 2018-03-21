غداء عمل يجمع ترامب بولي العهد السعودي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

رحبَ الرئيسُ الأمريكي، دونالد ترامب، بوليِ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلالَ غداءِ عملٍ جمعهم اليوم في البيت الأبيض في واشنطن. قائلا: "أرحب بك مجددًا هنا في البيت الأبيض".

وخلال اللقاء عبرَ ترامب عن افتقادهِ للعاهل السعودي الملك سلمان واصفا إياهُ بالرجلِ المميز.

ومن المقرر أن يزورَ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الولايات المتحدة في وقتٍ لاحقٍ هذا العام.ِ

وعقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس ، مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض، تلاها غداء عمل.

قال ترامب: "أفتقد والدك الملك سلمان. إنه رجل مميز، وأعرف أنه سيأتي إلى هنا قريباً".

وأشاد ترامب بالخطوة التي اتخذها الملك بتصعيد نجله محمد، وقال: "رأيت أن والدك اتخذ قراراً حكيماً للغاية. وأنا أفتقد والدك إنه رجل مميز".

ورداً على سؤال من ترامب، كشف ابن سلمان أن السعودية تريد التخطيط لزيارة الملك سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة بين البلدين، مضيفاً: "هناك فرص كبيرة وأخرى جديدة نود تحقيقها، ونريد التخطيط لزيارة الملك في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة في مجالات متعددة، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق الكثير معاً".

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