رئيس ميانمار يعلن استقالته بعد عامين على توليه مهامه

أخبار الآن | نايبيداو- ميانمار(وكالات)

أعلن هتين كياو رئيس ميانمار المقرب من الزعيمة أونغ سان سو تشي استقالته من منصبه بمفعول فوري بعد عامين تقريبا على توليه مهامه، وفق ما أعلنت الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك

وقال بيان حكومي إن نائب الرئيس المعين من قبل الجيش سوف يحل مكانه لحين اختيار رئيس جديد في غضون سبعة أيام وفقا لدستور البلاد لعام 2008.

وأوضح البيان أن "الرئيس طلب في 21 مارس 2018 أن يتم إعفاؤه من مهامه".

وفي أبريل 2016، أصبح هتين أول مدني يتولى هذا المنصب في البلاد منذ عقود.

وفي مارس الحالي نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتواصل "التطهير العرقي للروهينغا" في ميانمار، من خلال حملة "ترهيب وتجويع منظمة" لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أن "التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في ميانمار"، وذلك بعد أن فر أكثر من 700 ألف من هذه الأقلية إلى بنغلادش خلال الأشهر الستة الماضية

وفر أكثر من 500 ألف من أقلية الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب حملة عنيفة من الجيش.

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