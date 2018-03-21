اطلاق سراح تلميذات نيجيريات اختطفن من قبل بوكو حرام

أخبار الآن | دابشي - نيجيريا(وكالات)

أعاد مسلحو جماعة بوكو حرام أكثر من 100 تلميذة خطفهن في دابشي بشمال شرق نيجيريا قبل اكثر من شهر، إلى البلدة، وفق ما اوردته وكالات عالمية .

واختطفت التلميذات وأصغرهن لم تتجاوز العاشرة من العمر في بلدة دابشي بولاية يوبي في 19 فبراير(شباط) الماضي في ظروف مشابهة لخطف تلميذات شيبوك في 2014

وفي ذلك العام 2014 اختطفت أكثر من 200 تلميذة في هجوم جذب انتباه العالم إلى التمرد وأثار حملة دولية لإطلاق سراحهن.

السكان قالوا ان العديد منهن عدن في قافلة سيارات صباح اليوم.

فيما تزال ظروف عودتهم غير واضحة تماماً ، ولكن هناك مؤشرات على أن خمسة من الفتيات قد توفت.

ووصف الرئيس محمد بخاري اختطاف التلميذات في دابشي "بالكارثة الوطنية" ووعد باللجوء إلى المفاوضات وليس القوة لتأمين إطلاق سراحهم، ولكن كما حصل في شيبوك قبل 4 سنوات تقريباً، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجيش تلقى تحذيرات بشأن وصول ارهابيين مدججين بالسلاح، لكنه لم يتصرف".

وقال احد السكان ان المتشددين الذين يُعتقد أنهم بوكو حرام دخلوا المدينة في موكب سيارات وسلموا الفتيات إلى السكان مشيرا الى إن المسلحين غادروا على الفور.

ولم يكن هناك تأكيد رسمي لإطلاق سراح الفتيات. إلا أن ضابطا عسكريا كان يعمل في نقطة تفتيش بالقرب من البلدة قال لوكالة رويترز للأنباء: "بوكو حرام جلبت الفتيات".

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