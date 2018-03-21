المعارضة في كوسوفو تهاجم البرلمان

أخبار الآن| بريشتينا - كوسوفو (رويترز)

ألقى مُشرِعونَ معارضونَ عبواتِ غازٍ مسيلٍ للدموع في قاعةِ البرلمان في كوسوفو اليوم في محاولةٍ لمنعِ نوابٍ آخرين من التصديقِ على اتفاقٍ حدودي مع الجبل الأسود, يمثلُ شرطا رئيسيا لحصولِ مواطني كوسوفو على حقِ دخولِ دولِ الاتحاد الأوروبي بدونِ تأشيرة.

وأثارت محاولاتٌ سابقة للتصديقِ على الاتفاق احتجاجاتٍ مشابهة شملت إطلاقَ غازٍ مسيلٍ للدموع في البرلمان الذي يضمُ 120 عضوا واشتباكات مع الشرطة في الشوارع.

والتصديق على الاتفاق الحدودي مع الجبل الأسود أحد الشروط الرئيسية لحصول مواطني كوسوفو على حق السفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحصل جيران كوسوفو في منطقة البلقان -صربيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة- بالفعل على حق الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شينجن للحدود الأوروبية المفتوحة في عام 2010.

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