القبض على متهم يتحايل على "العقوبات الأمريكية على إيران"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

القت السلطات الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، القبض على مواطن إيراني لصلته باتهامات تفيد بمشاركته في مؤامرة لتفادي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، وتحويله أكثر من 115 مليون دولار تم دفعها بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر النظام المالي الأمريكي.

وحسب رويترز، حول علي صدر هاشمي نجاد (38 عاما)، أكثر من 115 مليون دولار تم دفعها بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر النظام المالي الأمريكي.

وقال مدعون إن هاشمي نجاد ألقي القبض عليه الاثنين، ووجهت له لائحة تشمل ست اتهامات رفعت في المحكمة الاتحادية بمانهاتن عن دوره في مؤامرة للتحايل على العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وقال المدعون، إن علي صدر هاشمي نجاد (38 عاماً)، ألقي القبض عليه أول من أمس، ووجهت له لائحة تشمل ست اتهامات رفعت في المحكمة الاتحادية بمانهاتن عن دوره في مؤامرة للتحايل على العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

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