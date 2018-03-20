كوريا الجنوبية: المناورات مع أمريكا ستختصر لمدة شهر

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مدة المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستختصر لمدة شهر، وذلك في الوقت الذي يتأكد فيه الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.

ولن تشارك أي حاملة طائرات في المناورات التي تشكل مصدراً للتوتر مع بيونغ يانغ التي تعتبرها محاكاة لعملية اجتياح للشمال.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس، أن المناورات الأساسية "فول إيغل" ستستمر "لمدة شهر في نيسان/إبريل بسبب تأجيلها نتيجة الألعاب الأولمبية الشتوية وبالنظر إلى جدول أعمال كل من الجيشين".

وكانت متحدثة باسم الوزارة قد قالت في وقت سابق، إن المناورات ستستأنف "في الأول من نيسان/إبريل بمقياس مماثل للسنوات السابقة".

من جهته، أعلن البنتاغون في بيان: "مناوراتنا المشتركة تركز على الدفاع ولا مبرر لتعتبرها كوريا الشمالية استفزازاً".

وفي 2018، استمرت المناورات لمدة شهرين بينما أرجئت في العام الحالي لتفادي أن تتزامن مع الأولمبياد الشتوي الذي نُظم في بيونغ تشانغ بالجنوب.

في المقابل، ستبدأ مناورات "كي ريزولف" التي تستند إلى عمليات محاكاة معلوماتية خلال الأسبوع المقبل.

وكانت سيول قد أعلنت مؤخراً إمكان عقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قبل نهاية أيار/مايو المقبل، أكدها ترمب لكن كوريا الشمالية لم تفعل ذلك.

وقال مسؤول رفيع في الرئاسة الكورية الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي "يتفهم" إجراء المناورات.

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