ترامب يؤيد عقوبة الإعدام لبعض مهربي المخدرات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب تقديم خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الاعدام على بعض مهربي المخدرات.

وقال مسؤول في البيت الابيض اثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة ان "وزارة العدل ستطالب بعقوبة الاعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا".

ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى هذه العقوبة.

وسيقدم ترامب تفاصيل خطته في خطاب في مانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه "الآفة" على حد تعبير ترامب.

وتعاطي المخدرات الذي يشكل ازمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة من القضايا التي جعلها ترامب اولوية في رئاسته.

وفي الولايات المتحدة سجلت وفاة 64 الف شخص بجرعات زائدة اغلبهم من مشتقات الافيون والهيرويين، في 2016. وهذه الفئة من المخدرات تشمل الادوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الاوكسيكونتين والفنتانيل، والهيرويين الممزوج بمواد صناعية.

وخلال اجتماع في البيت الابيض مطلع آذار/مارس، اكد ترامب ان الدول التي تطبق الاعدام على مهربي المخدرات تعاني من "مشاكل اقل بكثير" من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.

واضاف "نحتاج الى الحزم سنكون صارمين جدا في العقوبات". وتابع الرئيس الاميركي "اذا قتلتم احدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة او بالاعدام. هؤلاء يمكنهم قتل الفين او ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شيء".

لكن فكرة اللجوء الى عقوبة الاعدام ضد بعض المهربين لا تلقى اجماع الطبقة السياسية الامريكي.

وقال السناتور الديموقراطي عن ماساتشوستس ايد ماركي محذرا "لن نحل ازمة المخدرات بالسجن والاعدام". واضاف ان "مقترحات متطرفة مثل اللجوء الى عقوبة الاعدام لا تؤدي سوى الى اطالة امد وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات والى حرف الانتباه عن الجدل الضروي حول المبادرات الصحية العامة التي لا بد منها لانقاذ ارواح".

وتنص خطة البيت الابيض ايضا على العمل من اجل "خفض الطلب" على هذه الانواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهي تشدد على ضرورة "مساعدة الذي يبذلون جهودا ضد الادمان".

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