أحمدي نجاد يتهم خامنئي بنهب 190 مليار دولار

أخبار الآن | طهران - ايران - (وكالات)

كشف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، حجم ثروة المرشد علي خامنئي، والتي تبلغ نحو 190 مليار دولار أمريكي، متهما إياه بنهب أموال المواطنين ومواصلة ِ القمع لإسكات المُنتقدين.

ونشر موقع "دولت بهار" المقربُ من أحمدي نجاد رسالتين مطولتين، موجهتين إلى خامنئي، ينتقدُ فيهما استحواذَ مؤسسات ِ المرشد على الأموال بطرق غير مشروعة، لا تُخضع لأية رقابة مالية.

وبحسب أحمدي نجاد، تم توزیع هذه المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة "بنیاد 15 خرداد"، ومؤسسة "بنیاد مستضعفان"، ومركز "ستاد اجرایی فرمان امام"، وتعاونية الحرس الثوري "بنیاد تعاون سپاه"، وتعاونية الجيش "بنیاد تعاون ارتش"، وتعاونية الباسيج "نیاد تعاون بسیج"، وتعاونية وزارة الدفاع "بنیاد تعاون وزارت دفاع" ولجنة الخميني الخيرية "کمیته امداد امام خميني".

وقال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلا: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".

ورأى أحمدي نجاد أنه "على مدى العقود الماضية، أدت ثلاث سياسات إلى جانب العديد من الإخفاقات إلى تراكم المشاكل والأزمات والاستياء العام، وهي القمع والأجواء الأمنية في البلاد والثانية الزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران فيجب على الجميع أن يصمت وأن لا ينتقد، والثالثة هي عدم الشفافية في الأمور الهامة وإخفاء القضايا الأساسية للشعب"، على حد تعبيره.

ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق بعد ما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.

وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عامًا، جدلا في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساسي لسجنه، وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية.

ويتهم أنصار أحمدي نجاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، المقرب من المرشد وأشقائه المتنفذين في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم".

وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة أخرى لخامنئي بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ما حدا بالتيار المتشدد بسجنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

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