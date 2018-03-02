نيجيريا توسع نطاق البحث عن تلميذات مختطفات إلى بلدان مجاورة

أخبار الآن | نيجيريا - (رويترز)

قالت وزارة الإعلام يوم الجمعة إن الحكومة النيجيرية وسعت نطاق البحث عن 110 تلميذات مختطفات منذ الشهر الماضي إلى بلدان مجاورة.

كان من يشتبه في أنهم متشددون من جماعة بوكو حرام اختطفوا التلميذات من مدرستهن في بلدة دابتشي في ولاية يوبي شمال شرق البلاد يوم 19 فبراير شباط.

وتقع ولاية يوبي على الحدود مع النيجر مباشرة كما أنها قريبة من الحدود النيجيرية مع تشاد والكاميرون.

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