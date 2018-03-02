قتيل في تفجير بسيارة مفخخة ضد موكب قوات اجنبية في كابول

أخبار الآن | كابول - افغانستان (وكالات)

أوقع تفجير انتحاري قوي بالسيارة المفخخة ضد موكب لقوات اجنبية في شرق كابول صباح الجمعة قتيلا على الاقل واربعة جرحى جميعهم من المدنيين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكان المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش اشار في وقت سابق الى انفجار عبوة "داخل" سيارة موظفين أجانب لكن ذلك بدا مستبعدا بالنظر الى حجم الاضرار في المتاجر والمنازل القريبة.

وكان آخر هجوم شهدته العاصمة الأفغانية كابل في الـ18 من فبراير الماضي، عندما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وتزامن التفجير مع هجوم مسلح لطالبان قتل فيه 18 جنديا.

ودوت أبواق سيارات الشرطة في المنطقة الانفجار، الذي جاء بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبدالغني البدء في محادثات سلام مع طالبان.

والعاصمة كابل في حالة تأهب منذ أن فجر انتحاري من طالبان سيارة إسعاف ملغومة في شارع مزدحم بالمدينة في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل ما يربو على 100 شخص وإصابة 235 آخرين على الأقل.

وكثفت الولايات المتحدة العام الماضي مساعدتها العسكرية لأفغانستان وبخاصة من خلال تصعيد شديد للضربات الجوية بهدف كسر حالة الجمود مع المقاتلين وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وفي حين يقول الجيش الأمريكي إن هذه الاستراتيجية أضرت بطالبان بقوة، لا تزال الجماعة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد أو تسعى للسيطرة عليها وتواصل إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأفغانية.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجومين كبيرين في كابول الشهر الماضي أسفرا عن سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

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