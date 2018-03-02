"إيما" و"وحش الشرق" يقتلان 9 أشخاص ويشلان الحياة في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

لأول مرة منذ سنوات عدة، أطلقت السلطات البريطانية أمس حالة "إنذار أحمر" بعد أن وصلت عاصفة "ايما" إلى سواحلها قادمة من المحيط الأطلسي، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه الدولة الأوروبية شبه مشلولة بسببب العاصفة الثلجية التي تجتاحها منذ ثلاثة أيام.

مع استمرار "وحش الشرق" أسوأ موجة طقس تجتاح بريطانيا منذ عام 1991، والتقائها يوم الخميس مع العاصفة المسماة "إيما"، قتل 9 أشخاص، بينهم طفلة في السابعة، وتجمدت مساحات كبيرة من مياه البحار المحيطة بالمملكة المتحدة، وأغلقت مطارات وطرق وتعطلت حركة القطارات.

وتسبب الطقس السيئ في تقطع السبل بمئات من قائدي السيارات في اسكتلندا، وإغلاق آلاف المدارس.

ومع ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 90 سنتيمترا وانخفاض الحرارة إلى 10.3 درجة تحت الصفر، أصدرت هيئة الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أعلى درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء في منازلهم لخطورة التنقل على الطرق.

كما استدعي الجيش البريطاني لمساعدة مئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقها هطول ثلوج كثيفة، فيما تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل في قطارات تراكمت الثلوج على سككها.

واستخدمت قوات الجيش والشرطة جرافات ومركبات ثقيلة أخرى لفتح الطرق المغلقة، وسحب المركبات المعطلة ونقل الجرحى الذين تجاوز عددهم 40 جريحًا، فيما أعلنت شركات سحب السيارات أنها تعاملت مع نحو 8000 حالة تعطل مركبات.

ووجهت السلطات عشرة تحذيرات من الطقس السيئ، ويظل آخرها ساري المفعول حتى الاثنين المقبل، فيما حضت الشرطة الناس في عموم بريطانيا على تقليل تنقلاتهم إلا للحاجات الضرورية.

معنا من لندن الكاتب الصحفي محمد أبو العينين

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