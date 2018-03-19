جرحى في انفجار بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

أخبار الآن | تكساس - الولايات المتحدة (رويترز)

جرحَ شخصان على الأقل في انفجارٍ بمدينة أوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، وفقَ وسائل إعلام أمريكية.

وأغلقت الشرطة المداخل المؤدية إلى المنقطة حيث وقع الانفجار، وحثت الناس الذين يعيشونَ في الجوار على البقاءِ في منازلهم.

ولم ترد حتى الآن معلومات بشأنِ ما اذا كان هذا الانفجار مرتبطا بثلاثةِ انفجاراتٍ أخرى وقعت في أوستن في وقت سابق من الشهر الجاري وأسفرت عن قتل شخصين واصابة امرأة.

وقالت شبكة "ABC News" إن انفجاراً وقع في جنوب غرب أوستن أدى إلى إصابة رجلين في العشرينات من العمر تم نقلهما إلى المستشفى.

يأتي الانفجار الأخير بعد أقل من أسبوع من إعلان الشرطة أن ثلاث انفجارات حدثت خلال الأيام الماضية، والتي أودت يحياة شخصين، وأصابت اثنين آخرين.

وأكدت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية أن الشرطة المحلية فرضت حواجز أمنية حول موقع الانفجار، وحثوا السكان القريبة بضرورة البقاء في منازلهم.

ونقلت "أسوشتيد برس" عن رئيس شرطة أوستن بريان مانلي قوله إن التفجيرات الثلاثة السابقة قد تكون مرتبطة بانفجار اليوم، مرجحًا أن تكون ضمن جرائم الكراهية.

وتابع: "لكن المحققين لم يستبعدوا أي دافع محتمل أو أي فكرة واضحة، وما هي الأيديولوجية وراء هذا".

كما ذكرت خدمات إدارة الطوارئ في مقاطعة أوستن أن انفجاراً وقع في جنوب غرب أوستن أدى إلى إصابة رجلين في العشرينات من العمر كانا في المستشفى بسبب إصابات لا يبدو أنها تهدد الحياة.

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