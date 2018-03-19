الطفل ترامب الأفغاني يطلب اللجوء بسبب اسمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تسعى أسرة الطفل الأفغاني دونالد ترامب، لطلب اللجوء إلى دولة أجنبية بسبب المضايقات التي تتعرض لها.

إذ تلقى الاسم الذي اختاره والد الطفل ليكون جالبا للحظ تيمنا برجل الأعمال الأمريكي الشهير انقلب حسرة على طفله الصغير الذي لم يتجاوز الخمس سنوات، وتنهال على الأب سعيد أسد الله، والأم جميلة، تهديدات عدة ومطالبات بالرحيل من بلدتهم.

هربت أسرة الطفل دونالد ترامب بالفعل إلى العاصمة كابل، بسبب ما وصفوه بالعار الذي لحق بهم، لقيامهم بتسمية ابنهم الصغير دونالد ترامب.

ويقول الأب إنه كان يرى في ترامب خلال حملته الانتخابية التي تزامنت مع مولد ابنه عام 2016، نموذجًا لرجل الأعمال الناجح.

وأوضح والد الطفل أنه يأمل في أن يصبح ابنه ثريًا مثله عندما يكبر، لهذا سماه على اسم الرئيس الأميركي تيمنًا به.

ولد الطفل ترامب في قرية نائية في ضاحية شهرستان الأفغانية بنفس الوقت الذي كان يخوض فيه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، حملته الانتخابية، أصبح الآن يشكل مصدر إزعاج لأهل قريته.

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