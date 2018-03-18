توقيف مقرب من الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

أخبار الآن | طهران - ايران - (أ ف ب)



أوقفت السلطات الإيرانية نائبا سابقا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في طهران، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

وأعلنت النيابة العامة في طهران على موقعها الإلكتروني أن إسفنديار "رحيم مشائي تم توقيفه وهو قيد الاحتجاز"، مكتفية بالقول إن الشرطة أوقفت السياسي السبت بأمر من السلطات القضائية.

وشغل رحيم مشائي منصب نائب الرئيس في 2009 مع بدء الولاية الثانية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل أن يجبره المرشد علي خامنئي على التنحي بسبب إعلانه أن إيران "صديقة للشعبين الأميركي والإسرائيلي".

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رحيم مشائي وهو يشارك الخميس في تظاهرة أمام السفارة البريطانية في طهران رفضا لحبس حميد بقائي وهو بدوره نائب سابق للرئيس الإيراني السابق.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي حُكم على بقائي بالحبس 15 عاما لإدانته بقضايا فساد واختلاس أموال والإفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة.

ويرد اسم أحمدي نجاد، المغضوب عليه من السلطات، في عدد من الشكاوى القضائية التي تطاول بعضا من المقربين منه بتهم فساد. وهو يكثف منذ أشهر الانتقادات الحادة للسلطة ولا سيما السلطة القضائية التي يرأسها ه صادق لاريجاني، الخصم المحافظ المتشدد للرئيس السابق



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