إعصار ماركوس يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل باستراليا

أخبار الآن | داروين - استراليا - (وكالات)

انقطعت الكهرباء عن نحوِ 25 ألفِ منزلٍ في مدينة داروين بشمال استراليا بعد أن أدى إعصارٌ مداري إلى سقوطِ أشجارٍ وإلغاءِ رحلاتٍ جوية وإغلاقِ مدارس وتأخيرِ حركةِ النقلِ البحري.

ونبهت السلطاتُ سكانَ مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا إلى ضرورة غلي الماء قبلَ شربهِ كإجراءٍ وقائي بعدَ اجتياحِ الإعصار ماركوس المدينة برياحٍ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة السبت.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة الاثنين المقبل.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لـ"رويترز" إنه من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندي الاثنين القادم، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا في الساعة.

واستؤنفت الرحلات الجوية يوم الأحد. وعادت حركة النقل البحري التجارية لطبيعتها.

وكانت السلطات الأسترالية قد اصدرت تحذيرًا من إعصار في مدينة داروين وأجزاء أخرى من شمال البلاد...وتم بالفعل وضع الجزر النائية شمال داروين على نظام التحذير من الأعاصير. ومن المتوقع أن يمضي الإعصار إلى الجنوب الغربي على طول الساحل الشمالي لأستراليا.

اقرأ أيضا:

أستراليا تحذر من هجمات إرهابية بإستخدام تطبيقات مشفرة